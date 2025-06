Les trésors méconnus de Viollet-le-Duc Exposition au Musée de Fourvière Musée de Fourvière, Lyon 5e Arrondissement 28 juin 2025 10:00

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Visite libre ou commentée

Cette exposition propose une immersion dans l’univers de l’architecte grâce à un hologramme le représentant, un parcours commenté accessible sur smartphone et un espace-atelier de dessin dédié à l’orfèvrerie.

Musée de Fourvière, 8 place de Fourvière

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 25 13 01 musee@fourviere.org

English:

The exhibition immerses visitors in the world of the architect, with a hologram representing him, a guided tour accessible via smartphone and a drawing workshop dedicated to goldsmithing.

German:

Die Ausstellung bietet einen Einblick in die Welt des Architekten mithilfe eines Hologramms, das ihn darstellt, einen kommentierten Rundgang, der über Smartphones zugänglich ist, und einen Raum mit einem Zeichenatelier, das der Goldschmiedekunst gewidmet ist.

Italiano:

La mostra immerge i visitatori nel mondo dell’architetto grazie a un ologramma che lo rappresenta, a una visita guidata accessibile tramite smartphone e a un laboratorio di disegno dedicato all’oreficeria.

Espanol:

La exposición sumerge a los visitantes en el mundo del arquitecto gracias a un holograma que lo representa, una visita guiada accesible mediante smartphone y un taller de dibujo dedicado a la orfebrería.

