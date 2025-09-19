Les trésors patrimoniaux à portée de jeu Médiatheque Frida Kahlo Schiltigheim

Les trésors patrimoniaux à portée de jeu Médiatheque Frida Kahlo Schiltigheim vendredi 19 septembre 2025.

Les trésors patrimoniaux à portée de jeu 19 et 20 septembre Médiatheque Frida Kahlo Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir et tester des jeux de société originaux, imaginés et fabriqués par les jeunes de la Maison du jeune citoyen de Schiltigheim !

Au programme : un jeu de labyrinthe, un mémory et un domino « Merlette », conçus pour explorer le patrimoine de Schiltigheim de manière créative et amusante.

Médiatheque Frida Kahlo 7 place de l’église, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 52 39 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/accueil-portal.aspx La médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg.

Elle propose un service de proximité à l’échelle du bassin de vie Nord, intégrant les évolutions culturelles récentes : collections réduites, accès au numérique, insertion sociale, dialogue et jeu.

Le bâtiment comprend 2 500 m² d’espaces intérieurs et une terrasse végétalisée de 450 m².

Répartis sur trois niveaux, les espaces incluent une grande salle modulable, indépendante.

Au rez-de-chaussée, les espaces cinéma et jeux vidéo sont ouverts à tous, avec du matériel de haute technologie.

Un espace de jeu est également proposé sur place.

Côté jeunesse, un double espace réunit collections, auditorium, numérique, mobilier adapté et cabane pour les tout-petits, dans un projet à visée environnementale.

