Les trésors s’exposent Archives départementales du Morbihan Vannes

Les trésors s’exposent 19 et 21 septembre Archives départementales du Morbihan Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les archives départementales du Morbihan conservent 34 km linéaires de documents illustrant l’histoire politique, artistique, religieuse ou encore économique du département. Ce sont aussi des histoires individuelles qui se dévoilent au fil des millions de feuillets archivés.

Savez-vous quel est le document le plus ancien conservé aux archives ? Le plus long ? Qu’est-ce qu’un calotype ? Autant de questions auxquelles répond une sélection de ces documents afin d’offrir un aperçu de la richesse et la diversité des documents conservés aux Archives départementales.

Un focus sur les trésors d’archives ayant trait à l’architecture illustre la variété des documents conservés sur les églises et abbayes mais aussi les édifices administratifs, pénitentiaires, hospitaliers ou encore scolaires.

Archives départementales du Morbihan 80, rue des Vénètes, 56000, Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne 02 97 46 32 52 https://patrimoines-archives.morbihan.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Archives départementales du Morbihan