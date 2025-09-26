Les Tréteaux chantants Crozon

1 place Etienne Schlumberger Crozon

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Concours de chant + concert théâtralisé

Le célèbre concours de chant des jeunes de plus de cinquante ans du Pays de Brest les Tréteaux chantants attend ses nouvelles voix ! Jacky Bouilliol au piano accompagnera les participants et le public pour retrouver toutes les mélodies phares qui nous réunissent.

Alors choisissez la vôtre et contactez-nous pour prendre part à la sélection de notre territoire en vue de participer à la finale à l’Aréna. La chaleur communicative du présentateur Yvon Étienne vous portera.

Des trous dans la chanson

À la suite de notre étape locale du célèbre concours de chant, la programmation vous propose un concert théâtralisé, par le Priviet Théâtre ! Le fil narratif une ancienne vedette de la chanson, victime de troubles de la mémoire, s’est reconvertie dans l’animation de soirées karaoké. Plus que de la chanson-assistée-par-prompteur, l’animateur estime que le karaoké est un art, un art important… Quelle chance de le découvrir alors qu’il partagera avec un public amusé et confortablement installé dans son siège, invité à chanter également, cet art méconnu et bientôt majeur du karaoké.

De et avec Cédric Marchal

Aide à la création et mise en scène Laurent Secco

Invraisemblances textiles Anne Dumont

Graphisme et magismes Isabelle Fournier

Complices Sophie Boeuf, Anna F, Thomas Guerry, François Thollet, Yan Volsy…

À l’issue de l’après-midi, la billetterie sera ouverte avec quelques places disponibles pour la finale des Tréteaux chantants à Brest, le mardi 25 novembre à 14 h. D’ici là, nous connaîtrons la tête d’affiche… Qui succédera à l’emblématique Sheila en 2024 ?

Durée 2h30

Concours + Des trous dans la chanson 12€ / 8€ .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

