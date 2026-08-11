Informations pratiques

Saint-Renan

Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise

Espace Culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:00:00

fin : 2026-10-06 18:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Appel aux candidats pour les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise !

Vous avez 50 ans et plus ? Vous habitez sur le Pays d’Iroise ? Vous aimez chanter ?

Inscrivez-vous vite…

Les candidatures (12 maximum) sont ouvertes du 20 août au 29 septembre auprès de Nathalie Le Flem au 02 98 84 97 60 et d’Adeline L’Hour au 02 98 84 94 86.

Afin d’encourager les candidats et assister à la représentation du groupe Trio Medley, vous êtes tous les bienvenus !

Vente des billets au siège de Pays d’Iroise Communauté (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30) et à l’accueil de la mairie de Saint Renan aux heures d’ouverture au public. .

Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 97 60

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English :

L’événement Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise Saint-Renan a été mis à jour le 2026-08-11 par OT IROISE BRETAGNE