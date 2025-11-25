Les Tréteaux Chantants La grande finale du pays de Brest Brest Aréna Brest

Les Tréteaux Chantants La grande finale du pays de Brest

Et de 32 éditions ! Pour cette nouvelle saison, l’événement va réunir des dizaines de candidats, sur Brest, Brest métropole et le Pays de Brest, pour le plaisir de la chanson !

Pour la grande finale, la foule devrait à nouveau être au rendez-vous, avec en tête d’affiche une star absolue de la chanson française Michel Fugain ! Les réservations pour cet incontournable de la vie locale seront ouvertes quelques jours auparavant.

Informations pratiques

Les billets de la finale du Pays de Brest des Tréteaux chantants seront à retirer de la façon suivante

Pour les brestois, les billets (2 maximum par personnes) peuvent être retirés à l’Hôtel de Ville ou en mairie de quartier à partir d’une certaine date (à venir).

Il faut être brestois.e et fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

Le service n’envoie pas de billet par courrier.

Un.e aidant.e ou un.e proche peut venir prendre les billets avec la CNI et le justificatif de domicile de la personne pour qui elle vient.

Pour les habitants de Brest métropole et habitants des communautés de communes (CC Côte des légendes, presqu’île Crozon-Aulne Maritime, Pays d’Iroise Communauté et Pays des Abers) contacter votre mairie communauté de communes.

La billetterie n’est pas ouverte pour les personnes extérieures aux communes citées ci-dessus.

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 13h00 (Entrée côté Tram). Le début du spectacle est prévu à 14h00. .

