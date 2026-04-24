Les Tribunes d’orgue Eglise Saint-Michel Bolbec
Les Tribunes d’orgue Eglise Saint-Michel Bolbec mardi 5 mai 2026.
Bolbec
Les Tribunes d’orgue
Eglise Saint-Michel 2 Rue Saint-Michel Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-19 19:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26
Les Tribunes d’orgue à Bolbec !
Tout au long du mois de mai 2026, l’église Saint-Michel vous ouvre ses portes pour une série de rendez-vous musicaux exceptionnels autour de son orgue historique, classé Monument Historique.
Tous les mardis de mai
De 18h à 19h (45 minutes de concert)
✨ Venez profiter d’un moment unique, porté par des organistes talentueux
• 5 mai Fabien Desseaux
• 12 mai Pascal Estrier
• 19 mai Jean Regnery
• 26 mai Stella Pesnel & Christophe Neveu
Un voyage sonore au cœur d’un instrument remarquable, à découvrir ou redécouvrir !
Une belle occasion de (re)plonger dans le patrimoine musical de Bolbec, en route vers les 400 ans de l’orgue en 2030 ! .
Eglise Saint-Michel 2 Rue Saint-Michel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 51 16
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English : Les Tribunes d’orgue
L’événement Les Tribunes d’orgue Bolbec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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