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Les Tribunes d’orgue Eglise Saint-Michel Bolbec

Les Tribunes d’orgue Eglise Saint-Michel Bolbec mardi 5 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Michel

Adresse : 2 Rue Saint-Michel

Ville : 76210 Bolbec

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bolbec

Les Tribunes d’orgue

Eglise Saint-Michel 2 Rue Saint-Michel Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-19 19:00:00

Date(s) :
2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26

Les Tribunes d’orgue à Bolbec !

Tout au long du mois de mai 2026, l’église Saint-Michel vous ouvre ses portes pour une série de rendez-vous musicaux exceptionnels autour de son orgue historique, classé Monument Historique.

Tous les mardis de mai
De 18h à 19h (45 minutes de concert)
✨ Venez profiter d’un moment unique, porté par des organistes talentueux
• 5 mai Fabien Desseaux
• 12 mai Pascal Estrier
• 19 mai Jean Regnery
• 26 mai Stella Pesnel & Christophe Neveu

Un voyage sonore au cœur d’un instrument remarquable, à découvrir ou redécouvrir !

Une belle occasion de (re)plonger dans le patrimoine musical de Bolbec, en route vers les 400 ans de l’orgue en 2030 !   .

Eglise Saint-Michel 2 Rue Saint-Michel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 51 16 

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English : Les Tribunes d’orgue

L’événement Les Tribunes d’orgue Bolbec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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