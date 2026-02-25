Les Tribuns de la République Auditorium des Champs Libres Rennes
Les Tribuns de la République Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 28 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine
Dix-sept élèves de trois collèges de la métropole de Rennes auront 90 minutes pour défendre leurs idées et nous convaincre lors de cette cérémonie d’éloquence.
**Les Tribuns de la république** sont des élèves des classes de 4ème des collèges **Échange**, **Le Landry** et **Rosa Parks** à Rennes. Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet de l’association _Mediaparks_, qui vise à donner la parole à toutes et tous sur des questions de citoyenneté. Le but est d’aider ces collégiens et collégiennes à définir leur vision du vivre ensemble tout en développant leur empathie et leur ouverture aux autres. Ce projet vise à renforcer leurs compétences en rhétorique tout en impactant positivement le territoire et en luttant contre les inégalités sociales.
Début : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T19:30:00.000+01:00
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine