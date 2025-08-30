Les Tricassiales Troyes
Les Tricassiales Troyes samedi 30 août 2025.
Les Tricassiales
Quartier Saint-Urbain Troyes Aube
Un événement médiévalement génial qui mêle ambiance d’époque, animations festives et vos commerçants préférés du Bouchon !!
Au programme
>> Quartier Urbain IV en fête (et piéton pour l’occasion !)
>> Grand déballage dans tout le centre-ville
>> Animations Place Vernier avec
– L’Aube Templière et la Commanderie Templière de Barbonnne.
– Un jeu de piste médiéval dans les rues de Troyes 100% gratuit
– Et d’autres surprises à découvrir…
Prolongez la magie avec le marché nocturne organisé par la Ville de Troyes autour des Halles, jusqu’à 22h, à cette même date !
Un dernier week-end d’août festif, local et familial !
Venez nombreux-ses !! .
Quartier Saint-Urbain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 78 81 32 05 asso@lesvitrinesdetroyes.fr
