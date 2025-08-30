Les Tricassiales Troyes

Les Tricassiales Troyes samedi 30 août 2025.

Les Tricassiales

Quartier Saint-Urbain Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Un événement médiévalement génial qui mêle ambiance d’époque, animations festives et vos commerçants préférés du Bouchon !!



Au programme

>> Quartier Urbain IV en fête (et piéton pour l’occasion !)

>> Grand déballage dans tout le centre-ville

>> Animations Place Vernier avec

– L’Aube Templière et la Commanderie Templière de Barbonnne.

– Un jeu de piste médiéval dans les rues de Troyes 100% gratuit

– Et d’autres surprises à découvrir…



Prolongez la magie avec le marché nocturne organisé par la Ville de Troyes autour des Halles, jusqu’à 22h, à cette même date !



Un dernier week-end d’août festif, local et familial !

Venez nombreux-ses !! .

Quartier Saint-Urbain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 78 81 32 05 asso@lesvitrinesdetroyes.fr

