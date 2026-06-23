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Les Tricotines Les Hogues

Les Tricotines Les Hogues mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
2 Rue des Écoles
Ville
27910 Les Hogues
Département
Eure
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Les Hogues

Les Tricotines

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec Nicole et Simone. Elles vous proposeront la réalisation de pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations.
Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet
Apportez votre matériel
Renseignements auprès de Corinne 06 14 70 87 62   .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 31 40 23 

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English : Les Tricotines

L’événement Les Tricotines Les Hogues a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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