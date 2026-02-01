Les tripes du Carnaval Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay
Les tripes du Carnaval Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay dimanche 15 février 2026.
Les tripes du Carnaval
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
la part
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 08:00:00
fin : 2026-02-15 09:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Venez déguster les tripes du Carvanal ! Rendez-vous sous la halle pour un moment gourmand et convivial pour bien démarrer la matinée.
.
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 61 07 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and taste the Carvanal tripe! Meet us under the covered market for a delicious and convivial start to the morning.
L’événement Les tripes du Carnaval Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène