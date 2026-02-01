Les tripes du Carnaval Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

Les tripes du Carnaval

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-15 08:00:00

fin : 2026-02-15 09:30:00

2026-02-15

Venez déguster les tripes du Carvanal ! Rendez-vous sous la halle pour un moment gourmand et convivial pour bien démarrer la matinée.

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 61 07 63

English :

Come and taste the Carvanal tripe! Meet us under the covered market for a delicious and convivial start to the morning.

L’événement Les tripes du Carnaval Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène