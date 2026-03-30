Les Triplettes de Belleville Salle du Radar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 16:30 – 18:00

Gratuit : non

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLEFilm d’animation écrit et réalisé par Sylvain ChometFrance, 200378minÀ partir de 10 ansChampion est un petit garçon mélancolique adopté par sa grand-mère, Madame Souza.Remarquant sa passion pour le cyclisme, Madame Souza fait suivre à Champion un entraînement acharné. Les années passent. Champion est devenu un as de la « petite reine », à tel point qu’il se retrouve coureur au célèbre Tour de France. Mais pendant la course, il est enlevé par deux mystérieux hommes en noir. Madame Souza et son fidèle chien Bruno partent alors à sa recherche. Cette séance, proposée par La Sagesse de l’Image, fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Salle du Radar Nantes 44300



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