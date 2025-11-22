Les Troubairitz Femmes troubadours Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Les Troubairitz Femmes troubadours

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 15h. Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’association EXCALISSON a le plaisir de vous convier à sa prochaine conférence animée par Anastasia Chopplet. Et si le troubadour qui chante l’amour était une femme ?

Trobairitz est un terme qui provient du seul roman occitan médiéval en vers conservé, Flamenca .

Souvent oubliées ou méconnues, nous apprendrons qui étaient ces femmes troubadours présentes dans le monde courtois des XIIe et XIIIe siècles en Occitanie. Bien que le corpus des poétesses provençales soit peu important, elles suscitent depuis quelques décennies un grand intérêt lié à la reconnaissance de leur réel talent d’écrivaines à la fois apparenté à celui des troubadours et pourtant différent. .

English :

The EXCALISSON association is delighted to invite you to its next conference, hosted by Anastasia Chopplet. What if the troubadour who sings of love were a woman?

German :

Der Verein EXCALISSON freut sich, Sie zu seiner nächsten Konferenz einzuladen, die von Anastasia Chopplet geleitet wird. Was wäre, wenn der Troubadour, der von der Liebe singt, eine Frau wäre?

Italiano :

L’associazione EXCALISSON è lieta di invitarvi alla sua prossima conferenza, tenuta da Anastasia Chopplet. E se il trovatore che canta l’amore fosse una donna?

Espanol :

La asociación EXCALISSON tiene el placer de invitarle a su próxima conferencia, organizada por Anastasia Chopplet. ¿Y si el trovador que canta al amor fuera una mujer?

