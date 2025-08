Les troglodytes du Chai de la Rose Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Les troglodytes du Chai de la Rose Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Les troglodytes du Chai de la Rose

Doué-la-Fontaine 17 rue d’Alger Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’ensemble des sites à découvrir vous plongent au cœur des périodes médiévales et traversent le temps jusqu’au contemporain.

Exposition de fossiles, d’objets insolites du dessous et minéraux. Présentation d’instruments sonores thérapeutiques. Rencontre avec l’association Patrimoine Dessus Dessous. Recherche de fossiles pour les enfants.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h15 à 19h.

Visite guidée à partir de 9h30, à partir de 11h, à partir de 14h et à partir de 17h.

Pour les visites guidées, veuillez arriver 10 minutes avant l’heure de départ. .

Doué-la-Fontaine 17 rue d’Alger Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 96 98 36 lechaidelarose@gmail.com

English :

All the sites to be discovered plunge you into the heart of the medieval periods and travel through time to the present day.

German :

Alle Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gibt, versetzen Sie in die Zeit des Mittelalters und führen Sie durch die Zeit bis in die Gegenwart.

Italiano :

Tutti i siti da scoprire vi faranno immergere nel cuore del periodo medievale e viaggiare nel tempo fino ai giorni nostri.

Espanol :

Todos los sitios por descubrir le sumergen en el corazón de los periodos medievales y viajan en el tiempo hasta nuestros días.

L’événement Les troglodytes du Chai de la Rose Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME