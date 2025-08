Aux Rythmes des Vagues Les Trois Baudets Paris

Aux Rythmes des Vagues Les Trois Baudets Paris dimanche 28 septembre 2025.

Quand on sait qu’il n’y a que trois musiciens en France qui jouent de la guitare hawaïenne, on mesure la chance d’avoir l’un d’entre eux pour nous transmettre sa passion !

En compagnie de la chanteuse et guitariste Lou Richard, Paolo Conti remonte aux sources de la musique polynésienne, douce et enchanteresse mais aussi très riche harmoniquement, se métissant parfois de jazz swing ou de country-blues. Glissant avec humour et élégance quelques anecdotes sur leur singulière rencontre avec cette musique bienfaisante, tous deux nous offrent une sélection de titres d’époques différentes, accompagnés par le son glissé caractéristique de la guitare hawaïenne et celui plus sautillant du ukulélé.

En hawaïen, tahitien anglais et français, ils chantent sur le thème toujours central de la nature et nous prenons alors conscience qu’aux deux extrémités du globe, malgré nos vies si différentes, nous avons des préoccupations communes. Océans, fleurs, montagnes et volcans habitent chansons (mele en hawaïen) et danses (hula) et la musique célèbre ces éléments, tandis que s’élève le bruit des vagues… comme sur la plage de Waikiki.

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 28 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

7€

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-28T16:00:00+02:00_2025-09-28T17:00:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets