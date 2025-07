Jean Chat Voit Dans le Noir Les Trois Baudets Paris

Jean Chat Voit Dans le Noir Les Trois Baudets Paris dimanche 5 octobre 2025.

Jean-Chat voit dans le noir est une histoire initialement racontée dans une fiction ARTE Radio qui prend ici la forme d’un spectacle musical dessiné en direct. On y suit les aventures d’un petit garçon à la recherche de son chat au cœur de la nuit.

Un soir, Hector décide de partir à la recherche de Jean-Chat, son fidèle compagnon disparu un peu plus tôt dans l’après-midi. Ses pas l’emmènent au détour d’une ruelle, en haut d’un arbre géant et jusqu’au milieu d’une guinguette. Cette quête nocturne est portée par une création sonore qui mêle compositions électro-acoustiques et bruitages et chansons. L’histoire s’esquisse aussi en direct, en dialogue étroit avec les sons. Les coups de pinceaux, de calques et de crayons laissent l’imaginaire les animer. À travers leur univers bleuté aux touches dorées et aux ambiances feutrées, le trio nous invite à devenir chat, à apprivoiser l’écoute et l’obscurité.

C’est du théâtre radiophonique, un conte sonore et dessiné, un livre audio en trois dimensions mais c’est surtout le récit fantastique et poétique d’un petit garçon qui a perdu son chat.

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 05 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

7€

Public enfants. A partir de 3 ans.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets