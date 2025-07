BOUGRR ! Les Trois Baudets Paris

BOUGRR ! Les Trois Baudets Paris dimanche 23 novembre 2025.

Bigre ! Ces deux bougres, Bougrr et Bigrr, sont voleurs et envoleurs de chansons. Ils les volent pour qu’elles s’envolent, pour que les chansons prennent l’air et que les airs voient la lumière. Ces deux cambrioleurs complices ont plus d’une chanson dans leurs sacs à malices ! Ils vont vous les chanter avec humour et énergie. Les chansons qui composent ce répertoire ont ceci de spécial qu’elles ont été écrites avec des enfants lors d’ateliers d’écriture. Et c’est pour ça qu’elles sont plus précieuses que des diamants !

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 23 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

7€

Public enfants. A partir de 5 ans.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets