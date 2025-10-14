Les trois cavaliers ou la malédiction du cheval blanc Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Les trois cavaliers ou la malédiction du cheval blanc Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence mardi 14 octobre 2025.

Les trois cavaliers ou la malédiction du cheval blanc

Mardi 14 octobre 2025 à partir de 18h30. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 18:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Trois cavaliers, un bleu, un rouge et un jaune, errent à la recherche d’une mauvaise action à accomplir. Lorsqu’ils tombent sur un cheval blanc d’une beauté envoûtante, leur désir de le posséder les consume.Enfants

Mais ce cheval n’est pas ordinaire chaque tentative pour le maîtriser se solde par un échec ou une trahison.

À travers un récit teinté de philosophie et de magie, ce spectacle jeune public explore les thèmes du désir, de l’envie et des illusions.



Porté par une mise en scène ludique, une scénographie colorée et une atmosphère musicale inspirée du western, Les Trois Cavaliers invitent petits et grands à une réflexion poétique sur la nature humaine et la quête de possession.



Le spectacle est librement adapté du livre L’Étroit Cavalier, écrit et dessiné par Michel Galvin en 2006 aux éditions Seuil Jeunesse. Dans cet album visuel les jeunes lecteurs sont plongés dans un western philosophique passionnant.



Tout Public à partir de 5 ans durée 1h. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Three riders, one blue, one red and one yellow, are wandering around looking for something bad to do. When they come across a white horse of bewitching beauty, their desire to possess it consumes them.

German :

Drei Reiter, ein blauer, ein roter und ein gelber, wandern auf der Suche nach einer schlechten Tat, die sie begehen können, umher. Als sie auf ein weißes Pferd von betörender Schönheit stoßen, verzehrt sie der Wunsch, es zu besitzen.

Italiano :

Tre cavalieri, uno blu, uno rosso e uno giallo, stanno vagando in cerca di qualcosa di brutto da fare. Quando si imbattono in un cavallo bianco dalla bellezza ammaliante, vengono divorati dal desiderio di possederlo.

Espanol :

Tres jinetes, uno azul, otro rojo y otro amarillo, deambulan en busca de algo malo que hacer. Cuando se topan con un caballo blanco de una belleza hechizante, les consume el deseo de poseerlo.

L’événement Les trois cavaliers ou la malédiction du cheval blanc Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence