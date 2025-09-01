Les trois cavaliers ou la malédiction du cheval blanc 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Les trois cavaliers ou la malédiction du cheval blanc 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement mercredi 14 janvier 2026.

Les trois cavaliers ou la malédiction du cheval blanc

Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 14h30.

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-17

Spectacle pour enfants à partir de 5 ans, d’après L’étroit Cavalier de Michel Galvin.Enfants

Il était une fois trois cavaliers.

Un cavalier bleu qui était très méchant.

Un cavalier rouge qui était très très méchant.





Et un cavalier jaune qui était encore plus méchant. Un jour, alors qu’ils sont à la recherche d’une mauvaise action à accomplir, ils se retrouvèrent nez à nez avec le plus beau cheval qu’ils aient jamais vu.





Les objets de nos envies les plus puissantes se présentent à nous de manière impromptue. Ici, un cheval merveilleux révèle les sentiments les plus contradictoires des trois cavaliers l’égoïsme, le plaisir du partage, la trahison,

l’amour, l’abandon, la désillusion. les trois cavaliers est une expérience du désir et de sa perte qui se réalise avec humour et mystère.









Ecriture et mise en scène Compagnie Hesperos. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Show for children aged 5 and up, based on L?étroit Cavalier by Michel Galvin.

German :

Theaterstück für Kinder ab 5 Jahren, nach L’étroit Cavalier von Michel Galvin.

Italiano :

Spettacolo per bambini dai 5 anni in su, tratto da L’étroit Cavalier di Michel Galvin.

Espanol :

Espectáculo para niños a partir de 5 años, basado en L’étroit Cavalier de Michel Galvin.

L’événement Les trois cavaliers ou la malédiction du cheval blanc Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille