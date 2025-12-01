Les Trois jours du Condor de Sydney Pollack (+ analyse) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-12 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ Adulte, Etudiant, Senior

Dans un vieil immeuble new yorkais une «Société de littérature et d’histoire» où les employés déchiffrent des écrits. Dans la rue, des hommes surveillent l’immeuble et notent qui y entre. Séance suivie d’une analyse et d’un échange.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com