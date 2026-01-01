Les Trois Maillets fêtent leur 1 an ! Bourges

Les Trois Maillets fêtent leur 1 an !

73 Rue Bourbonnoux Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 19:00:00

fin : 2026-01-10 02:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Les Trois Maillets soufflent leur première bougie et vous invitent à une soirée exceptionnelle pour marquer le coup !

Nouveau format de bar, concept repensé, nouvelle carte de cocktails … tout est réuni pour célébrer cette première année comme il se doit.

Rendez-vous le samedi 10 janvier 2026, de 19h à 2h, pour une soirée anniversaire placée sous le signe de la fête, rythmée par un DJ set tout au long de la soirée.

Au programme une ambiance conviviale, de la musique, des surprises et de quoi lever le verre entre amis.

Que vous soyez habitué des lieux ou curieux de les découvrir, venez partager ce moment festif au cœur de Bourges et célébrer l’anniversaire des Trois Maillets dans une ambiance chaleureuse et animée. .

73 Rue Bourbonnoux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 80 25 73 26 lestroismaillets18@gmail.com

English :

Les Trois Maillets is blowing out its first candle, and invites you to an exceptional evening to mark the occasion!

