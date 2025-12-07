Les Trois Maisons fêtent Noël ! Maison Héloise Rennes Dimanche 7 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Rejoignez-nous pour vivre ensemble des moments de fêtes et de partage pour cette fin d’année 2025

L’association Les Trois Maisons proposent 3 temps forts pour celebrer les fêtes de fin d’année en toute convivialité :

* Quatre comédiens des « Brûleurs de Planches », compagnie de théâtre amateur de Saint Jacques de la Lande jouent « **Yaël Tautavel », une pièce drôle et poétique de Stéphane Jaubertie, à partir de 7 ans**

_Les animaux ont fui l’île polluée. Yaël, né juste après cet exode, est curieux de savoir à quoi ressemblent ces animaux qu’il n’a jamais vus. Il interroge son grand frère et commence en sa compagnie un voyage initiatique à la découverte de la nature , de l’art et de l’amour_. **Dimanche 7 décembre, 15h, Maison Héloïse, participation au chapeau.**

* Joëlle, bénévole en art-floral, vous montrera comment réaliser de jolis bouquets pour les fêtes de fin d’années, avec des végétaux que l’on trouve dans la nature. Suivi d’un goûter et d’un mini marché de Noël caritatif. **Mardi 16 décembre, 14h30, Marion du Faouët**

* Venez vous balader à travers la ville pour découvrir les illuminations de Noël. Visite guidée par une bénévole**, vendredi 19 décembre, départ à 17h30 Maison Héloïse, sur inscription (02 99 67 27 66)**

Début : 2025-12-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T17:30:00.000+01:00

02 99 67 27 66 contact.troismaisons@gmail.com

Maison Héloise 13 rue de Redon Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine