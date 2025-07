Les trois mousquetaires: d’Artagnan Vincelles

Le festival de cinéma en plein air Ô la belle toile ! est organisé par le Pays d’art et d’histoire de l’Auxerrois. Chaque film sélectionné met en avant un élément patrimonial de la commune où il est projeté. Les trois mousquetaires D’Artagnan 2023, réalisé par Martin Bourboulon. Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris. Pourquoi ce film ? À l’intérieur de l’église Saint-Roch se trouve la pierre tombale d’un seigneur de Vincelles, Messire Nicolas de Comeau. Il était chevalier, comte, commandant de bataillon, Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis, Lieutenant du Roi de la province de Bourgogne. Il a participé à toutes les guerres de Flandre et d’Allemagne du 18è siècle. et a servi le Roi pendant plus de 40 ans, à la même époque que les fameux mousquetaires, eux-aussi dévoués corps et âmes à leur Roi. Animation par l’orchestre « Lalala ». Restauration rapide et buvette sur place dès 19h, par l’association « les écoliers de Vincelles ». Pensez à emporter un siège ou un coussin pour vous installer confortablement ! .

Arboretum Vincelles 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

