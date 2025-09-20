Les Trois Pénitents Centre d’Art des Pénitents noirs Aubagne

Les Trois Pénitents Centre d’Art des Pénitents noirs Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Les Trois Pénitents Samedi 20 septembre, 10h00 Centre d’Art des Pénitents noirs Bouches-du-Rhône

Circuit avec peu de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Venez découvrir l’histoire des trois chapelles des pénitents d’Aubagne, les pénitents noirs, blancs et gris. Entre culture et patrimoine venez traverser les siècles.

Centre d’Art des Pénitents noirs chemin Saint-Michel 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.17.26 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.18.17.26 »}, {« type »: « email », « value »: « chapelle.penitents@aubagne.fr »}] Le centre d’art a été aménagé en 2008 dans l’ancienne chapelle des Pénitents noirs, édifice à la façade néo-classique datant de la fin du XVIIIe siècle. Parking Saint-Michel et parking du cimetière des Passons

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Aubagne