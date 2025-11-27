LES TROIS P’TITS COCHONS EN CHANSON – COMEDIE DE METZ Metz

LES TROIS P’TITS COCHONS EN CHANSON Début : 2026-02-17 à 10:30. Tarif : – euros.

Préparez-vous à rire, chanter et vivre une aventure pleine de surprises avec Les Trois P’tits Cochons en chanson , une comédie musicale pétillante pour petits et grands ! Retrouvez les célèbres cochons comme vous ne les avez jamais vus : débrouillards, farceurs… et un peu maladroits ! Mais, le petit méchant loup rôde… ou peut-être pas si méchant que ça ? Au programme : des chansons entraînantes, des décors magiques, des rebondissements inattendus et surtout… une belle dose d’humour et de tendresse. Une comédie musicale qui enchantera les petits comme les grands !

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57