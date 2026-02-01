Les Trois P’tits Cochons en chanson ! La Comédie de Metz Metz

Les Trois P’tits Cochons en chanson !

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-17

Préparez-vous à rire, chanter et vivre une aventure pleine de surprises avec Les Trois P’tits Cochons en chanson , une comédie musicale pétillante pour petits et grands !

Retrouvez les célèbres cochons comme vous ne les avez jamais vus débrouillards, farceurs… et un peu maladroits ! Mais, le petit méchant loup rôde… ou peut-être pas si méchant que ça ?

Au programme des chansons entraînantes, des décors magiques, des rebondissements inattendus et surtout… une belle dose d’humour et de tendresse. Une comédie musicale qui enchantera les petits comme les grands !

Enfants de 1 à 5 ansEnfants

English :

Get ready to laugh, sing and live an adventure full of surprises with Les Trois P’tits Cochons en chanson , a sparkling musical comedy for young and old!

Meet the famous pigs as you’ve never seen them before: resourceful, mischievous… and a little clumsy! But the little bad wolf is on the prowl… or maybe not so bad after all?

On the program: catchy songs, magical sets, unexpected twists and turns, and above all… a great dose of humor and tenderness. A musical that will enchant young and old alike!

Children aged 1 to 5

