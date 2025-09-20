Les-Trois-Saints – visite guidée du parc de Meyrignac Parc de Meyrignac Les Trois-Saints

Les-Trois-Saints – visite guidée du parc de Meyrignac Samedi 20 septembre, 14h30 Parc de Meyrignac Corrèze

Gratuit. Sans inscription.

Venez découvrir de parc de la résidence estivale de Simone de Beauvoir au cours d’une visite guidée animée par M. et Mme Dauriac, propriétaires. Visite organisée par le Pays d’art et d’histoire.

Dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30.

Rendez-vous au 1640 route de Meyrignac.

Renseignements : 05 55 84 95 66.

Parc de Meyrignac 1640 Route de Meyrignac, Les Trois-Saints Les Trois-Saints 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du parc de Meyrignac, la résidence estivale de Simone de Beauvoir. Avec M. et Mme Dauriac, propriétaires. meyrignac saint-ybard

© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise