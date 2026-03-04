LES TROISQUARTS POP/ROCK, Département du Loiret,
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Ils se produisent depuis plus de 10 ans dans toute la région centre. Metallica, Gun’s and Roses, Trust, Toto, Van Halen, les Rita Mitsouko, les Negresses vertes…
