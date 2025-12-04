Les Tromanies Païennes Maison de quartier de rocabey Saint-Malo

Les Tromanies Païennes

Maison de quartier de rocabey 7 Rue Jules Ferry Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:15:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

A mi-chemin entre conte et stand-up, Karl Blanchet dresse une série de portraits à la fois drôles et tendres inspirés par celles et ceux qu’il a rencontré au fil de ses excursions en Bretagne. Véritable invitation à vivre l’aventure près de chez soi, ces Troménies Païennes tissent un ensemble de récits insolites, tour à tour poétiques ou burlesques ! C’est aussi en filigrane un autoportrait plein d’autodérision qui se dessine, celui d’un apprenti marcheur au long cours, breton d’adoption, prenant plaisir ici à conter et jouer, toujours à la frontière entre affabulation et réalité ! .

