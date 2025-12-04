Les Tromanies Païennes Maison de quartier de rocabey Saint-Malo
Les Tromanies Païennes Maison de quartier de rocabey Saint-Malo vendredi 9 janvier 2026.
Maison de quartier de rocabey 7 Rue Jules Ferry Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-09 20:15:00
2026-01-09
A mi-chemin entre conte et stand-up, Karl Blanchet dresse une série de portraits à la fois drôles et tendres inspirés par celles et ceux qu’il a rencontré au fil de ses excursions en Bretagne. Véritable invitation à vivre l’aventure près de chez soi, ces Troménies Païennes tissent un ensemble de récits insolites, tour à tour poétiques ou burlesques ! C’est aussi en filigrane un autoportrait plein d’autodérision qui se dessine, celui d’un apprenti marcheur au long cours, breton d’adoption, prenant plaisir ici à conter et jouer, toujours à la frontière entre affabulation et réalité ! .
Maison de quartier de rocabey 7 Rue Jules Ferry Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
