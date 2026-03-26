Les trompes Bisontines Concert de Trompes de Chasse et Chants Laissey
Les trompes Bisontines Concert de Trompes de Chasse et Chants Laissey samedi 25 avril 2026.
Les trompes Bisontines Concert de Trompes de Chasse et Chants
Église de Laissey Laissey Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:15:00
Date(s) :
2026-04-25
Un concert de Trompes de Chasse et Chants réalisé par les Trompes Bisontines et leurs amis.
Organisé par la commune de Laissey.
Au programme de belles et grandes fanfares comme dans la forêt, la capitaine, le réveil Bisontin, le moulin de la vierge mais aussi la guillaume tell, le grand retour de chasse, souvenir de Vouvant….
Des chants et encore plein de surprises !
Si ce concert vous tente et que vous êtes disponibles ce soir là, il serait prudent de réserver au plus tôt vos places !
Et suivi d’un verre de l’amitié a la fin du concert
Nous serions ravis de vous y retrouver et de faire de cette soirée un moment chaleureux et partagé. .
Église de Laissey Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 96 20 44
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English : Les trompes Bisontines Concert de Trompes de Chasse et Chants
L’événement Les trompes Bisontines Concert de Trompes de Chasse et Chants Laissey a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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