Les Trompes Nontronnaises Cors de chasse Pays de Belvès

Halle de Belvès Pays de Belvès Dordogne

Vendredi 29 août à partir de 19h00 concert des cors de chasse (durée 1 h30 avec chants et explications) par les Trompes Nontronnaises, sous la halle de Belvès.

Entrée et participation libre.

Suivi d’un repas traditionnel animé par les Tompes dans la cour de la mairie du Pays de Belvès.

Renseignements et réservations 0671087457 .

Halle de Belvès Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57

English : Les Trompes Nontronnaises Cors de chasse

Friday August 29 from 7:00 pm, concert of hunting horns (duration 1 h 30 with songs and explanations) by the Trompes Nontronnaises, under the Belvès market hall.

Admission and participation free.

Followed by a traditional meal hosted by the Tompes in the courtyard of the Pays de Belvès town hall.

German : Les Trompes Nontronnaises Cors de chasse

Freitag, 29. August ab 19.00 Uhr Jagdhornkonzert (Dauer 1,5 Stunden mit Gesang und Erklärungen) der Trompes Nontronnaises, unter der Halle in Belvès.

Eintritt und Teilnahme frei.

Anschließend traditionelles Essen mit Musik der Tompes im Hof des Rathauses des Pays de Belvès.

Italiano :

Venerdì 29 agosto dalle 19.00, concerto di corni da caccia (durata 1 ora e 30 con canzoni e spiegazioni) dei Trompes Nontronnaises, sotto il mercato coperto di Belvès.

Ingresso e partecipazione gratuiti.

Seguirà un pasto tradizionale offerto dai Tompes nel cortile del municipio del Pays de Belvès.

Espanol : Les Trompes Nontronnaises Cors de chasse

Viernes 29 de agosto a partir de las 19.00 h, concierto de trompas de caza (duración 1 h 30 con cantos y explicaciones) a cargo de los Trompes Nontronnaises, bajo el mercado cubierto de Belvès.

Entrada y participación gratuitas.

A continuación, comida tradicional ofrecida por los Tompes en el patio del ayuntamiento de Pays de Belvès.

