Les Tronches en fête Centre EEDF LES TRONCHES Saint-Étienne-lès-Remiremont

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Les Tronches en fête

Centre EEDF LES TRONCHES 238 rue des fèches Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir le scoutisme, la nature et l’autonomie grâce à de nombreuses animations ludiques et gratuites par les Eclaireuses et Eclaireurs de France (scouts laïcs) et leurs partenaires Oiseaux Nature, Groupe d’Etude Rapaces Vosges, Citoyens Résilients Unis, les Amis de la Nature la Beuille…

Toute l’après-midi vous seront proposées troc de plantes, démonstrations de scoutisme, marmites norvégiennes, cuissons solaires, enduits naturels, animations nature, grands jeux en bois, chorale, etc.

A partir de 19h une soirée festive vous permettra de profiter d’une ambiance guinguette, pour toute la famille.

Petite restauration toute la journée et flammenkuches le soir.Tout public

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Centre EEDF LES TRONCHES 238 rue des fèches Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 7 45 18 58 82

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English :

Come and discover scouting, nature and self-reliance through a host of free, fun activities organized by the Eclaireuses et Eclaireurs de France (lay scouts) and their partners: Oiseaux Nature, Groupe d’Etude Rapaces Vosges, Citoyens Résilients Unis, les Amis de la Nature la Beuille…

All afternoon: plant swap, scouting demonstrations, Norwegian kettles, solar cooking, natural coatings, nature activities, large wooden games, choir, etc.

From 7 p.m. onwards, a festive evening offers a guinguette atmosphere for the whole family.

Snacks all day and flammenkuches in the evening.

L’événement Les Tronches en fête Saint-Étienne-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-05-14 par OT REMIREMONT