Les Trophées de l’Industrie Cité des échanges Marcq-en-Barœul

Les Trophées de l’Industrie Jeudi 20 novembre, 17h00 Cité des échanges Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T17:00:00 – 2025-11-20T22:00:00

Fin : 2025-11-20T17:00:00 – 2025-11-20T22:00:00

Les Trophées de l’Industrie célèbrent chaque année les acteurs industriels qui font rayonner les Hauts-de-France par leur engagement, leur innovation et leur ancrage territorial. Ce rendez-vous rassemble près de 800 participants issus de l’écosystème industriel : entreprises, institutionnels, prestataires, fédérations.

Nouveauté cette année : l’événement s’enrichit avec l’accueil des Pépites de l’Alternance et du Challenge Attractivité des Métiers. Cette ouverture, portée par la co-organisation avec Clubster École-Entreprise et Formasup, marque une volonté forte de rapprocher les mondes de l’industrie, de l’éducation et de la formation, et de valoriser les initiatives qui facilitent l’intégration des jeunes dans les métiers industriels.

Les Trophées 2025 deviennent ainsi un lieu de convergence entre les industriels et les talents de demain, dans une dynamique collective tournée vers l’avenir du territoire.

Cité des échanges 40 rue Eugène Jacquet 59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.trophees-industrie.fr/#inscription »}]

Les Trophées de l’industrie 2025, lieu de convergence entre les industriels et les talents de demain, dans une dynamique collective tournée vers l’avenir du territoire des Hauts-de-France. Trophées de l’Industrie 2025 Industrie

SINF