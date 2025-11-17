Les Trophées Valorisation 2025 INSA Rennes Rennes

Entrée libre mais sur inscription

Six chercheuses et chercheurs rennais sont récompensés pour leurs actions de partenariat et de transfert de technologie public-privé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-17T17:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-17T19:00:00.000+01:00

INSA Rennes 20 Av. des Buttes de Coesmes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine