LES TROUBADOURS À LA CHAPELLE SAINT-GENIÈS DE LITENIS Saint-Jean-de-Fos

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-22

2025-09-22

Ouverture exceptionnelle et visite de la chapelle du XIe siècle à partir de 10h30.

Exposition du CIRDOC (centre international de recherche et documentation occitanes) sur les Fabuloses trobadors en journée.

Conférence de Miquèla Stenta sur les Troubadours, à 17h.

Concert de chants Grégoriens par les Rossinholets , à 18h.

Apéritif convivial.

L’église Sancti Genesii de Ledenis du XIe siècle, paroissiale puis devenue église champêtre au XIIIe, est appelée de nos jours chapelle Saint-Geniès de Litenis. Elle constituait le pôle central du fisc de Litenis donné à l’abbaye de Gellone par Guillaume d’Aquitaine en 804. Elle sera exceptionnellement ouverte à partir de 10h30, et des explications sur son histoire et sa réhabilitation pourront être données aux visiteurs tout au long de la journée.

Elle sera également un lieu de rencontre puisqu’une conférence de Miquèla Stenta à 17h viendra compléter les renseignements fournis par l’exposition fabuloses trobadors du CIRDOC (Centre International de Recherche et Documentation Occitane).

Les Rossinholets proposeront des chants grégoriens (Requiem) à 18h, avant qu’un apéritif convivial clôture la journée.

Plus d’informations auprès de l’association Lo Picart. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 6 29 48 94 59

English :

Special opening and tour of the 11th-century chapel from 10:30 am.

CIRDOC (Centre international de recherche et documentation occitanes) exhibition on « Fabuloses trobadors » during the day.

Conference by Miquèla Stenta on the Troubadours, at 5pm.

Concert of Gregorian songs by « les Rossinholets », at 6pm.

Convivial aperitif.

German :

Außergewöhnliche Öffnung und Besichtigung der Kapelle aus dem 11. Jahrhundert ab 10:30 Uhr.

Ausstellung des CIRDOC (Centre international de recherche et documentation occitanes) über die « Fabuloses trobadors » tagsüber.

Vortrag von Miquèla Stenta über die Troubadoure um 17 Uhr.

Konzert mit gregorianischen Gesängen von « Les Rossinholets », um 18 Uhr.

Geselliger Aperitif.

Italiano :

Apertura straordinaria e visita della cappella dell’XI secolo dalle 10.30.

Mostra del CIRDOC (Centre international de recherche et documentation occitanes) sulle « Fabuloses trobadors » durante la giornata.

Conferenza di Miquèla Stenta sui Trovatori, alle 17.00.

Concerto di canti gregoriani di « les Rossinholets », alle 18.00.

Aperitivo conviviale.

Espanol :

Apertura especial y visita de la capilla del siglo XI a partir de las 10.30 h.

Exposición del CIRDOC (Centre international de recherche et documentation occitanes) sobre « Fabuloses trobadors » durante el día.

Conferencia de Miquèla Stenta sobre los Trovadores, a las 17 h.

Concierto de cantos gregorianos a cargo de « les Rossinholets », a las 18:00 h.

Aperitivo de convivencia.

