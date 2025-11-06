Les troubles du comportement alimentaire regards croisés sur un phénomène pluriel Amphi Favoreu Aix-en-Provence

Les troubles du comportement alimentaire regards croisés sur un phénomène pluriel

Jeudi 6 novembre 2025 de 14h30 à 16h. Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-06 14:30:00

fin : 2025-11-06 16:00:00

2025-11-06

Sylvie THIRION. Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont des réalités complexes, qui concernent un nombre croissant de personnes.

Cette conférence propose d’éclairer les mécanismes à la fois neurobiologiques, psychiques et sociaux qui y sont impliqués. Nous aborderons les différentes formes de TCA ainsi que les connaissances scientifiques actuelles sur les processus de régulation de l’alimentation, du stress et des émotions. Nous évoquerons également les facteurs de vulnérabilité d’ordre biologique, psychologique ou environnemental, ainsi que les dimensions liées à l’image du corps, à l’estime de soi et aux normes sociales. L’objectif est d’apporter des repères pour mieux comprendre ces troubles dans leur diversité, et de favoriser une réflexion informée sur les enjeux qu’ils soulèvent. A partir d’idées reçues sur le cerveau, nous présenterons quelques mécanismes de fonctionnement du cerveau mis en évidence par les Neurosciences. .

Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

Sylvie THIRION. Eating disorders (EDs) are complex realities, affecting a growing number of people.

German :

Sylvie THIRION. Essstörungen (FASD) sind komplexe Realitäten, von denen immer mehr Menschen betroffen sind.

Italiano :

Sylvie THIRION. I disturbi alimentari (DE) sono realtà complesse che colpiscono un numero crescente di persone.

Espanol :

Sylvie THIRION. Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son realidades complejas que afectan a un número creciente de personas.

