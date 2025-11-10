Les Trouvailles de Martine à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Les Trouvaille de Martine vous propose de préparez Noël avec cette expo vente de créatrices locales à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 98 34 82 mfibou@gmail.com

English :

Les Trouvaille de Martine invites you to prepare for Christmas with this exhibition and sale of local designers at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

German :

Les Trouvaille de Martine lädt Sie ein, sich mit dieser Ausstellung und dem Verkauf lokaler Designer im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage auf Weihnachten vorzubereiten.

Italiano :

Les Trouvaille de Martine vi invitano a prepararvi al Natale con questa mostra e vendita di designer locali presso l’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

Les Trouvaille de Martine le invita a prepararse para la Navidad con esta exposición y venta de diseñadores locales en el Espace Carnot en Châtelaillon-Plage.

L’événement Les Trouvailles de Martine à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage