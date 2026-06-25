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Les Trouvailles de Martine expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage

Les Trouvailles de Martine expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage lundi 27 juillet 2026.

Lieu
Maison de l'éclusier
Adresse
Les Boucholeurs
Ville
17340 Châtelaillon-Plage
Département
Charente-Maritime
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Châtelaillon-Plage

Les Trouvailles de Martine expose à la maison de l’Eclusier

Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Profitez de l’expo déco d’intérieure des Trouvailles de Martine à la Maison de l’Eclusier du quartier des Boucholeurs à Châtelaillon-Plage.
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Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 98 34 82  mfibou@gmail.com

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English :

Come check out the interior design exhibition at Les Trouvailles de Martine at the Maison de l’Eclusier in the Boucholeurs neighborhood of Châtelaillon-Plage.

L’événement Les Trouvailles de Martine expose à la maison de l’Eclusier Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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