Les Troyennes Euripide Fatouville-Grestain

Les Troyennes Euripide Fatouville-Grestain samedi 11 octobre 2025.

Les Troyennes Euripide

2169 route de l’Estuaire (D312) Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dans la traduction de Nicolas Wapler. Mise en scène Lorena Felei

Après dix ans de siège, les Grecs ont pris la ville de Troie. Leur comportement a été d’une telle violence qu’Athéna, pourtant leur alliée, décide de les punir sévèrement. Les grecs, tuent, violent, assassinent, profanent les temples des dieux. Dans leur butin de guerre, les femmes troyennes, considérées comme des marchandises sont cruellement attribuées, chacune, par tirage au sort, à un homme. C’est ce drame que raconte la pièce. Un des textes les plus puissants jamais écrits contre la guerre. .

2169 route de l’Estuaire (D312) Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Les Troyennes Euripide

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Troyennes Euripide Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2025-09-16 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville