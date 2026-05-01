Les trucs que je déteste Le Colisée Biarritz

Biarritz

Les trucs que je déteste

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 19:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Pensé comme un moment de détente, d’humour et de partage, ce spectacle invite le public à sourire, et même à rire, de ces petites choses du quotidien qui nous agacent tous un peu une personne envahissante, une situation interminable, un comportement sans-gêne…Autant de scènes familières traitées avec légèreté et malice, pour plus d’une heure de bonne humeur et de rire !

Si vous pensez assister à un petit spectacle de collégiens, passez votre chemin !

Porté par de jeunes comédiens en herbe qui ont répété chaque semaine avec sérieux, joie et créativité, ce spectacle promet un moment pétillant, surprenant et généreux.

Le tarif unique est de cinq euros et tous les bénéfices seront reversés à la SPA de Bayonne qui reste en grande difficulté. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Les trucs que je déteste

L’événement Les trucs que je déteste Biarritz a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Biarritz