LES TUBAS DE NOËL LE GRAND ORCHESTRE DE TUBAS D’OCCITANIE

Gignac Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Ce grand orchestre des Tubas nous propose un spectacle à la fois grandiose et marqué par l’esprit des fêtes de fin d’année, un moment de paix, de fraternité et de sérénité.

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68

English :

This great orchestra of Tubas offers us a show that is both grandiose and marked by the spirit of the festive season, a moment of peace, fraternity and serenity.

German :

Dieses große Orchester der Tubas bietet uns eine Show, die zugleich grandios und vom Geist der Weihnachtsfeiertage geprägt ist, ein Moment des Friedens, der Brüderlichkeit und der Gelassenheit.

Italiano :

Questa grande orchestra di tube ci offre uno spettacolo grandioso e al contempo improntato allo spirito delle feste di fine anno, un momento di pace, fratellanza e serenità.

Espanol :

Esta gran orquesta de Tubas nos ofrece un espectáculo a la vez grandioso y marcado por el espíritu de las fiestas de fin de año, un momento de paz, fraternidad y serenidad.

