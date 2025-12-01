Les Turkey Sisters chantent Noël Rostrenen
Les Turkey Sisters chantent Noël Rostrenen vendredi 19 décembre 2025.
Les Turkey Sisters chantent Noël
Place du Docteur Raoult Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-19 17:00:00
Le vendredi 19 à 17h Les Turkey Sisters chantent Noël , spectacle en déambulation dans le centre-ville.
Marché de Noël les samedi 20 et dimanche 21 décembre de 10h à 19h sur la place du Dr Raoult.
Org Mairie de Rostrenen
En partenariat avec l’Ucar La dynamique commerçante de Rostrenen qui organise des animations commerciales du 9 au 24 décembre. .
Place du Docteur Raoult Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 57 42 00
