Les Turlupinades Montélimar

Journée d’animation festive et familiale autour de l’univers du jeu: jeux de société, jeux en bois, jeux traditionnels, jeux de créateurs, jeux de petite enfance, jeux vidéo (à la Médiathèque), jeux adaptés, jeux d’adresse

A day of festive, family-oriented activities focusing on the world of games: board games, wooden games, traditional games, designer games, early childhood games, video games (at the Médiathèque), adapted games, games of skill, etc

Ein Tag mit festlichen und familiären Veranstaltungen rund um das Thema Spiele: Gesellschaftsspiele, Holzspiele, traditionelle Spiele, Spiele von Designern, Spiele für Kleinkinder, Videospiele (in der Mediathek), angepasste Spiele, Geschicklichkeitsspiele

Una giornata di attività festose e familiari basate sul mondo dei giochi: giochi da tavolo, giochi di legno, giochi tradizionali, giochi di design, giochi per la prima infanzia, videogiochi (presso la biblioteca multimediale), giochi adattati, giochi di abilità, ecc

Una jornada de actividades festivas y familiares en torno al mundo del juego: juegos de mesa, juegos de madera, juegos tradicionales, juegos de diseño, juegos para la primera infancia, videojuegos (en la biblioteca multimedia), juegos adaptados, juegos de habilidad, etc

