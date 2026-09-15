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AGENDA · Romans-sur-Isère

Les Turlupinades – Théâtre La Maison Nugues Romans-sur-Isère

samedi 3 octobre 2026 · La Maison Nugues · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Maison Nugues
Adresse
18 rue de l'Armillerie
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
5 5 5

Romans-sur-Isère

Les Turlupinades – Théâtre

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :
2026-10-03

On me dit : “Christophe, t’es sympa, mais t’as pas d’humour.
T’es sinistre comme mec.
  .

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

People tell me, “Christophe, you’re nice, but you have no sense of humor.
You’re such a gloomy guy.”

L’événement Les Turlupinades – Théâtre Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

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