Les Turlupinades – Théâtre La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Les Turlupinades – Théâtre

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :

2026-10-03

On me dit : “Christophe, t’es sympa, mais t’as pas d’humour.

T’es sinistre comme mec.

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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

People tell me, “Christophe, you’re nice, but you have no sense of humor.

You’re such a gloomy guy.”

L’événement Les Turlupinades – Théâtre Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme