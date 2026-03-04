Les Ukrainiennes, cibles de crimes sexuels organisés, Théâtre Pitoëff, Genève

Les Ukrainiennes, cibles de crimes sexuels organisés Dimanche 15 mars, 16h00 Théâtre Pitoëff

Des crimes cachés, longtemps frappés du sceau du tabou. Dans le film Traces, plusieurs survivantes ukrainiennes de crimes sexuels, une forme de torture, commis par les forces russes s’unissent et sortent du silence. Alors que la force et le courage de leurs témoignages permettent de documenter l’ampleur des crimes sexuels commis, une amnistie généralisée pour les forces russes coupables de crimes en Ukraine constitue l’un des éléments de négociation d’un accord de paix. Comment garantir la reconnaissance internationale de ces crimes pour permettre l’accès à la justice et aux réparations pour les survivantes ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève

En Ukraine, les survivantes de violences sexuelles sortent du silence et les preuves s’accumulent : ces crimes font partie intégrante de la stratégie des forces russes depuis le début du conflit. Violence Conflit

