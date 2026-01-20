Les Ukraunautes Cinédrome Cinéma Le Plaza Tonneins

Les Ukraunautes Cinédrome

Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Le séance Cinédrome Le Planète sauvage de René Laloux.

Le Cinédrome, c’est le nouveau projet cinéma des Ukronautes, l’association marmandaise des univers de l’imaginaire. En partenariat avec le Plaza, le cinéma de Marmande, il donnera un coup de projecteur sur le films oubliés, sous-estimés de la science-fiction et du fantastique.

20h40 introduction

21h projection du Film .

Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré Tonneins 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 21 32 cinema.leplaza@orange.fr

English : Les Ukraunautes Cinédrome

Le séance Cinédrome Le Planète sauvage by René Laloux.

