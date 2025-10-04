Les Ukronies du Val Littérature de l’imaginaire Marmande
Place du Marché et Médiathèque Marmande Lot-et-Garonne
Les Ukronies du Val Festival de l’imaginaire.
Festival de l’imaginaire par « Les Ukronies du Val »
Rencontre d’auteurs place du Marché et médiathèque Albert Camus, tables rondes, conférences, rencontres…
Les thèmes retenus
-La bibliothèque à remonter le temps
-Les avenirs de l’imaginaires.
Programme complet sur le site Internet. .
English : Les Ukronies du Val Littérature de l’imaginaire
The Ukronies du Val Festival of the imaginary.
German : Les Ukronies du Val Littérature de l’imaginaire
Les Ukronies du Val Festival de l’imaginaire (Festival der Fantasie).
Italiano :
Les Ukronies du Val Festival dell’immaginario.
Espanol : Les Ukronies du Val Littérature de l’imaginaire
Les Ukronies du Val Festival de lo imaginario.
