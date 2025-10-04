Les Ukronies du Val Littérature de l’imaginaire Marmande

Place du Marché et Médiathèque Marmande Lot-et-Garonne

Les Ukronies du Val Festival de l’imaginaire.

Festival de l’imaginaire par « Les Ukronies du Val »

Rencontre d’auteurs place du Marché et médiathèque Albert Camus, tables rondes, conférences, rencontres…

Les thèmes retenus

-La bibliothèque à remonter le temps

-Les avenirs de l’imaginaires.

English : Les Ukronies du Val Littérature de l’imaginaire

The Ukronies du Val Festival of the imaginary.

German : Les Ukronies du Val Littérature de l’imaginaire

Les Ukronies du Val Festival de l’imaginaire (Festival der Fantasie).

Italiano :

Les Ukronies du Val Festival dell’immaginario.

Espanol : Les Ukronies du Val Littérature de l’imaginaire

Les Ukronies du Val Festival de lo imaginario.

