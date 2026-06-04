Les Univers poétiques de Belle-Isle-en-Terre LÉGUER EN FÊTE Mairie de Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre
Les Univers poétiques de Belle-Isle-en-Terre LÉGUER EN FÊTE Mairie de Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre dimanche 23 août 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Les Univers poétiques de Belle-Isle-en-Terre LÉGUER EN FÊTE
Mairie de Belle-Isle-en-Terre 4 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Ewen Rabier conte le Belle-Isle d’hier et d’aujourd’hui. Une balade pour découvrir les vieilles pierres, mais aussi les ateliers d’artistes (peinture, sculpture, poterie, couture) ouverts pour l’occasion, ainsi que la poésie des danseurs de Corps Paysage inspirés par le Léguer. .
Mairie de Belle-Isle-en-Terre 4 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 01 71
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L’événement Les Univers poétiques de Belle-Isle-en-Terre LÉGUER EN FÊTE Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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