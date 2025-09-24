Les Universités de la Biodiversité A la découverte du Potager du Roy Potager du Roy Rochefort

Potager du Roy Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

A la découverte du Potager du Roy un trésor caché au coeur de l’arsenal. Visite menée par Philippe EPPERT, jardinier passionné dans le cadre des Universités de la Biodiversité du 23 au 26 septembre.

Potager du Roy Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine les.universites.biodiversite@gmail.com

English : The Universities of Biodiversity: Discovering the Potager du Roy

Discovering the Potager du Roy: a hidden treasure in the heart of the arsenal. Visit led by Philippe EPPERT, passionate gardener.

German : Die Universitäten der Biodiversität: Entdecken Sie den Potager du Roy

Zur Entdeckung des Gemüsegartens von Roy: ein versteckter Schatz im Herzen des Arsenals. Führung durch Philippe EPPERT, leidenschaftlicher Gärtner.

Italiano :

Scoprite il Potager du Roy: un tesoro nascosto nel cuore dell’arsenale. Condotto da Philippe EPPERT, appassionato giardiniere, nell’ambito delle Universités de la Biodiversité (Università della Biodiversità) dal 23 al 26 settembre.

Espanol :

Descubra el Potager du Roy: un tesoro escondido en el corazón del arsenal. De la mano de Philippe EPPERT, jardinero apasionado, en el marco de las Universités de la Biodiversité (Universidades de la Biodiversidad) del 23 al 26 de septiembre.

