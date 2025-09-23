Les Universités de la Biodiversité Rochefort

Les Universités de la Biodiversité Rochefort mardi 23 septembre 2025.

Les Universités de la Biodiversité

Palais des Congrés ou Apollo Ciné 8 Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23 2025-09-24 2025-09-26

Le thème de cette 7ème édition porte sur Le jardin au naturel ».

.

Palais des Congrés ou Apollo Ciné 8 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 08 00 les.universites.biodiversite@gmail.com

English : Universities of Biodiversity

The theme of this 7th edition is ‘The Natural Garden’.

German : Universitäten der Biodiversität

Das Thema dieser 7. Ausgabe lautet „Der natürliche Garten”.

Italiano :

Il tema di questa settima edizione è « Il giardino naturale ».

Espanol :

El tema de esta 7ª edición es « El jardín natural ».

L’événement Les Universités de la Biodiversité Rochefort a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan