Les Universités de la Biodiversité Rochefort
Les Universités de la Biodiversité Rochefort mardi 23 septembre 2025.
Les Universités de la Biodiversité
Palais des Congrés ou Apollo Ciné 8 Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 20:00:00
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-23 2025-09-24 2025-09-26
Le thème de cette 7ème édition porte sur Le jardin au naturel ».
.
Palais des Congrés ou Apollo Ciné 8 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 08 00 les.universites.biodiversite@gmail.com
English : Universities of Biodiversity
The theme of this 7th edition is ‘The Natural Garden’.
German : Universitäten der Biodiversität
Das Thema dieser 7. Ausgabe lautet „Der natürliche Garten”.
Italiano :
Il tema di questa settima edizione è « Il giardino naturale ».
Espanol :
El tema de esta 7ª edición es « El jardín natural ».
L’événement Les Universités de la Biodiversité Rochefort a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan